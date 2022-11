ソフトバンクグループ株式会社は11月11日に、2023年3月期第2四半期の決算発表を行った。第2四半期連結累計期間(2022年4月1日~9月30日の6カ月間)では1,290億円(連結ベース)の最終損失、第2四半期連結会計期間(2022年7月1日~9月30日の3カ月間)では3兆33億円の最終利益(「親会社の所有者に帰属する純利益」という)を計上するまでに持ち直した。

第1四半期決算で計上した、同社史上で過去最大級となる3兆1,627億円(連結ベース)の最終損失(「親会社の所有者に帰属する純損失」という)から一転して、第2四半期連結会計期間の3カ月間でほぼ同額となる最終利益計上となった、その背後で何が起きているのか――会計的観点から説明していく。

ソフトバンクグループ株式会社が公表している2023年3月期・第2四半期の四半期報告書(PDF)によれば、2022年8月から9月にかけて実施したアリババ株式の先渡売買契約の早期現物決済の結果、アリババに対する議決権保有割合が20%を下回った。これに伴い、アリババがソフトバンクグループの関連会社から除外され、持分法適用対象ではなくなったことで、これに関連する再測定益3兆9,967億円を計上している。これが第2四半期会計期間の利益を押し上げた最大の要因だ。他の損益要因については決算発表のレポート記事に委ねるとして、ここではこの再測定益について説明していこう。

ソフトバンクグループは国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards、IFRS)を適用している。IFRSに引き継がれている国際会計基準IAS(International Accounting Standard)の28号「Investments in Associates」(関連会社への投資)の18項には、次のような規定がある。

On the loss of significant influence, the investor shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The investor shall recognise in profit or loss any difference between: (a) the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part interest in the associate; and (b) the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.