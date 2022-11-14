KDDI／沖縄セルラーは11月14日、オプションサービス「持ち込み故障サポート」を発表した。au／UQ mobileの両ブランドで11月22日から提供する。月額料金は715円から。

新規契約または他社からの乗り換え（MNP）でau／UQ mobileを契約する際、端末を購入せずSIMのみ契約するユーザーに限り加入できる。他社端末を含めた持ち込み端末に、故障時の交換サポートをつけられる。

対象端末はiPhoneのほか、au版に限らず他キャリア版やSIMフリーのAndroidスマートフォンも含まれる。サポート対象となるトラブルは、故障、部分破損、全損、水濡れに限る。電池パックの消耗や外装のキズ、盗難・紛失などは対象外。

交換用携帯電話機お届けサービス利用時にはKDDIが指定する同等機種との交換となる。自社端末向けの故障紛失サポートと同様に、コンビニ受け取りや都心部での3時間特急便も利用できる。

月額料金と交換時の負担金は、利用機種によって変動する。詳細は下記のとおり。なお、高価なハイエンドモデルを中心に、一部のAndroidスマートフォンは例外料金が定められている。