『Amoung US』VR版が正式リリース！ SteamとMeta Questストアで発売中

オンラインマルチプレイ宇宙人狼ゲーム『Amoung US』に、かねてから予告されていたVR版が追加されて発売された。SteamとMeta Questで販売されており、価格はSteam版が1010円、Quest版が990円。

Amoung USは、宇宙船を修理したり障害を取り除いて生存を目指すクルーと、クルーを殺害して妨害工作を行うインポスターに分かれてプレイする人狼系ゲーム。これまで各種ゲームプラットフォームで発売されていたものは2Dグラフィックだったが、今回フル3DのVR版が登場。Meta Quest 2、Meta Quest Pro、Oculus Rift、HTC Viveなどでプレイでき、臨場感の高い一人称視点でプレイできるようになる。

⚡️ new visor drop ⚡️



check those inventories - we released a free VR Visor cosmetic in Among Us to celebrate @AmongUsVR launching on Nov 10!



this is a limited time drop for the month, so hop on quick and try not to bump into any Impostors... pic.twitter.com/xzAoPvhnOg