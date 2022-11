DJIは、民生用ドローンの新製品「Mavic 3 Classic」を11月2日に発表し、公式オンラインストアなどで予約受付を開始した。最上位機「Mavic 3」の特徴を継承しつつ、望遠カメラを省いて低価格化。価格はドローン単体が21万6,700円。

充電器とDJI RC-N1送信機をセットにしたバージョンは22万9,240円、充電器とDJI RC送信機のセット版は25万2,670円。さらに、バッテリー2個やバッテリー充電ハブ(100W)、65Wカーチャージャー、低ノイズプロペラ(1 組)×3、DJIショルダーバッグをセットにしたオプション「Mavic 3 Fly More Kit Plus」(76,560円)も用意する。

This is the DJI Mavic 3 Classic



It features the same 4/3 CMOS Hasselblad Camera, 46-minute flight time, obstacle sensing, and O3+ transmission system as the original Mavic 3 - delivering flagship imaging to even more creators.



Explore Vivid now: https://t.co/Eajz7sXLTp pic.twitter.com/OpAZXgrPwv