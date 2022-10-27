アーク、AMD Radeon RX 6000シリーズ選択で最大20,000円引きになるキャンペーン

パソコンショップアークは10月26日、AMD Radeon RX 6000 シリーズグラフィックスカードのカスタマイズが最大20,000円引きとなる「アークハイブ Radeon RX 6000 グラフィックカードキャンペーン」を開催する。期間は2022年10月27日から2022年11月30日23時59分まで。
「arkhive」ブランドの一部モデルを対象に行われるキャンペーン。期間中は、AMD Radeon RX 6000 シリーズグラフィックスカードのカスタマイズ価格が、通常価格から最大20,000円引きとなる。キャンペーン対象のグラフィックスカードが標準構成に組み込まれているモデルは、本体価格から値引きする。対象グラフィックスカードと値引き額は以下の通り。
- AMD Radeon RX 6800 搭載グラフィックスカード:10,000円引き
- AMD Radeon RX 6750 XT 搭載グラフィックスカード:20,000円引き
- AMD Radeon RX 6700 XT 搭載グラフィックスカード:20,000円引き
- AMD Radeon RX 6650 XT 搭載グラフィックスカード:20,000円引き
- AMD Radeon RX 6600 XT 搭載グラフィックスカード:10,000円引き