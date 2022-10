サムスン電子がグローバルのSNSアカウントでパリを拠点とするブランド「Maison Margiela」(メゾン マルジェラ)とのコラボレーションを示唆する投稿を行っている。

現時点では詳細は不明だが、InstagramとTwitterに「最先端のテクノロジーとオートクチュールの美しい並置。サムスンのGalaxyとMaison Margiela」というコメントともに、Maison Margielaが商品につけているタグとして有名な「カレンダータグ」と同じように数字が並べられて「11」が囲まれている画像が投稿されている。

A beautiful juxtaposition of state-of-the-art technology and haute couture. Samsung Galaxy and #MaisonMargiela. pic.twitter.com/ngO7a5lbqu