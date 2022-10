米Twitterが、現地時間9月3日、月額有料プラン「Twitter Blue」のユーザーを対象に、ツイート編集機能の提供を開始した。カナダ、オーストラリア、ニュージーランドで利用が可能だ。アメリカではまもなく提供を開始するとのことだ。ちなみに、日本での「Twitter Blue」の提供は開始されていない。

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!



US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I