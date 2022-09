ライアットゲームズは、PCオンラインゲーム『リーグ・オブ・レジェンド(League of Legends)』の国際大会「Worlds 2022」が9月30日にメキシコシティーで開幕することを発表した。日本からは、eスポーツ国内プロリーグ「League of Legends Japan League」(LJL)の2022年夏季リーグ『LJL 2022 Summer Split』の優勝チーム「DetonatioN FocusMe(DFM)」が参戦する。

「DetonatioN FocusMe」は、世界の各地域を勝ち抜いた12チームが出場するプレイイン予選ステージで「グループA」のCBLOL代表「LOUD」(ブラジル)、LEC代表「Fnatic」(ヨーロッパ)、LCS代表「Evil Geniuses」(北アメリカ)、PCS代表「Mega Bank Beyond Gaming」(台湾)、LCO代表「Chiefs Esports Club」(オセアニア)の5チームと対戦。プレイインステージからグループステージに進出できるのは4チームだ。

「Worlds 2022」は、全試合を日本語の実況解説付きで放送。DetonatioN FocusMe の試合は以下のスケジュールで放送される。

9月30日(金)Day 1 Game 6 10:00 vs CBLOL代表 LOUD(ブラジル)

10月1日(土)Day 2 Game 1 5:00 vs LEC代表 Fnatic(ヨーロッパ)

10月1日(土)Day 2 Game 4 8:00 vs LCO代表 Chiefs Esports Club(オセアニア)

10月2日(日)Day 3 Game 3 7:00 vs PCS代表 Mega Bank Beyond Gaming(台湾)

10月3日(月)Day 4 Game 3 7:00 vs LCS代表 Evil Geniuses(北アメリカ)