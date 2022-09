ワコムは9月28日、プロクリエイター向け液晶ペンタブレットの新製品「Wacom Cintiq Pro 27」(型番:DTH271K0D)を発表した。ワコムストア価格は481,800円(専用スタンド「Wacom Cintiq 27 Pro Stand」と購入する場合は554,180円)。

Wacom Cintiq Pro 27(DTH271K0D)

「Wacom Cintiq Pro 27」には、10億7,374万色/1,024階調対応の4K解像度、リフレッシュレート120Hz、HDRガンマに対応した26.9型ディスプレイを搭載。色域はDCI-P3カバー率98%、Adobe RGBカバー率99%をカバーする。

ベゼル幅は約20mmと狭いため、大画面ながら省スペース設計を実現。従来モデルの「Wacom Cintiq Pro 24」の外寸はW681.6×D482×H404.5mmだが、「Wacom Cintiq Pro 27」ではW637×D428×H357mmと、各辺が約40〜50mm短くなっている。また、本体・スタンドを合わせた重さも、26.7kgから10kg以上軽い16.2kgに抑えられている。

ペン先とカーソルの視差がより小さくなり、長時間利用してもディスプレイの熱が気になりにくいとする。ディスプレイの両側面にはグリップ型のExpressKey(左右合計8つ)を搭載。手を添えるとフィットする位置にあり、ショートカットを使いたいときに素早くアクセスできる。

グリップ型のExpressKeyを製品両側に搭載

付属のペンも刷新。「Wacom Pro Pen 3」はペン先が従来品に比べてより細くシャープなデザインに変わり、ペン先の視認性が向上。ペン先が見やすいように、芯とペン先から出る芯の長さが長くなっている。

また、構造改良により芯の遊びがより小さくなったほか、芯がペンの中にしっかりと挿せる構造のため、芯がペンの中で回転しにくいように改良されている。

描き味も使い心地も改良された新しい「Wacom Pro Pen 3」

グリップが着脱式になり、スイッチの有無や重心の位置も選べるなど、ユーザーの好みや作画スタイルに合わせた計36通りのカスタマイズに対応。ワークフローをより効率化する3つのサイドスイッチを搭載(カスタマイズで着脱可能)。

また、ディスプレイのリフレッシュレート120Hz対応にともない、ペンの遅延を抑え、カーソルがペン先に滑らかに追従できるように改善。さらにペンのレポートレートが向上し、ペンの軌跡をより忠実に滑らかに再現できるとする。

同梱の「Wacom Pro Pen 3」カスタマイズパーツ

内蔵スタンドを廃した設計で、設置には必ずスタンドが必要。別売りの専用スタンド「Wacom Cintiq 27 Pro Stand」は角度調節(13°〜77.5°)に加えて好みの高さで肯定でき、回転角度(時計回り、反時計回りそれぞれ20°)の調整にも対応する。

Wacom Cintiq Pro 27でもFlex Armを活用できるアダプタ「Flex Arm Adapter」(22,000円、ワコムストア専売)が用意されるほか、VESAマウント規格(100×100mm)対応サードパーティアームにも対応する。

Wacom Cintiq 27 Pro Stand(別売)

製品の両サイドと上部には、キーボードや資料を設置できる拡張テーブル(別売、6,380円)やその他のアクセサリを取り付けられる1/​4インチネジ(UNC)穴が合計4つ用意され、ペントレイやカメラ、マイク、LED照明などの機材を取り付けることが可能。

そのほか、タブレットドライバのUIを一新。ペンやタブレットの設定をはじめ、タブレットドライバのダウンロードや製品登録、チュートリアル動画を確認できるようになっている。

インタフェースは映像ポートがUSB Type-C、HDMI、Mini DisplayPort、USBポートがUSB Type-C、USB-A。

付属品は、Wacom Pro Pen 3、USB Type-C to C ケーブル(1.8m)、USB Type-C to A 変換ケーブル(1.8m)、DisplayPort to Mini DisplayPort ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.0m)、ACアダプタ(1.8m)、Wacom Pro Pen 3用 ペントレイ、替え芯(標準芯、フェルト芯 各5本)、芯抜き、ケーブルバンド×2、QSG、レギュレーションシート。ペンカスタマイズパーツとしてペングリップ(スタンダード、フレア)、バランスウェイト、ボタンプレート(サイドスイッチあり、なし)。

主な仕様は、ディスプレイサイズが26.9型(アンチグレア)、リフレッシュレートは120Hz、応答速度は10ms(標準値)、色域はDCI-P3カバー率 98%(CIE 1931)、Adobe RGBカバー率 99%(CIE 1931)、最大表示色は10億7374万色、色深度は1024階調、読み取り方式は電磁誘導方式、筆圧レベルは8,192レベル、ExpressKeyはグリップ型内蔵(8つ)、マルチタッチ対応、PCとの接続はUSB Type-C、USB-A、Mini DisplayPort、HDMI。