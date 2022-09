ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、DualSense ワイヤレスコントローラーの限定モデル「DualSense ワイヤレスコントローラー “ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク” リミテッドエディション」を数量限定で2022年11月9日に発売する。価格は8,228円。2022年9月27日より、取り扱い店舗やECサイトにて順次予約を開始する。

同製品は、11月9日に発売予定のPlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)用ソフトウェア『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』をモチーフとした限定デザインのコントローラー。北欧神話のミズガルズをモチーフにしたブルーとアイスホワイトのツートンカラーで、クレイトスとアトレウスを象徴する熊と狼のシンボルがあしらわれている。

©2022 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.