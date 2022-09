AMDのCEO「リサ・スー博士」が来年のCES 2023で対面の基調講演に登壇へ

米AMDは9月19日(現地時間)、2023年1月5日~1月8日までアメリカ・ラスベガスで開催予定のCES 2023において、同社CEOのLisa Su(リサ・スー)博士が対面での基調講演に登壇すると明らかにした。

現地時間1月4日午後6時30分から、Palazzo Ballroom(パラッツォ・ボールルーム)での基調講演にAMD CEOのLisa Su博士が登壇する。基調講演では、同社におけるHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)やAI、ゲーミングなどへの取り組みを紹介するという。

