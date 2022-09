9月14日7時から放送された「State of Play」で、Team NINJAが開発を手掛けるコーエーテクモゲームスのオープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』の映像が公開された。

物語の舞台は、300年近く続いた日本の江戸時代末期、「幕末」と呼ばれる変化の激しい時代。プレイヤーは、主君に縛られず我が道を行く侍「浪人」を操作する。映像では、刀による近接アクションから、銃器を使用したバトル、高台から滑空する様子なども描かれていた。