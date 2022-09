Discordは9月14日、Xboxへの正式対応を発表し、Discordでのボイスチャット機能を開放した。これまでXbox Insider向けにリリースされていたが、今回すべてのユーザーが利用できるようになっている。

Xbox Series X|SやXbox Oneにおいて、Discordを用いてのボイスチャットに対応するという内容。使用するにはDiscordと連携し、Xboxアプリからボイスコールを転送する必要がある。詳細な利用方法についてFAQ(英語)が公開されている。

Xbox Update: 100% of you should now be able to voice chat from your @Xbox console!



If you are unable to do so, you probably do not own an Xbox. https://t.co/aqKbJLfcZ2