オランダのBlender Foundationは9月7日(現地時間)、Blender 3.xシリーズとしては初めてのLTS版(長期サポート版)となる「Blender 3.3 LTS」を公開した。すでにダウンロードでき、無料で利用できる。

Blenderは無料でも利用できる3DCG制作ソフトウェア。今回のバージョンでは、Blenderが内蔵するレンダラー「Cycle」でIntelが推進する「oneAPI」をサポートする点が特徴。これによってIntel Arcグラフィックスでのハードウェアを活用したレンダリングへの対応に加え、GPUの互換性をさらに向上。AMD Vegaシリーズにも新しく対応するほか、AppleのMetalを活用したレンダリングにも最適化が行われている。

そのほか、今回のアップデートでは目玉機能としてオブジェクトに髪の毛やヒゲなどをかんたんに生やせるようになっている点もポイント。OpenVDBの設定がデフォルトで半精度になり、メモリ使用量が大幅に削減されている。詳細はリリースノートまで。

🚀 Blender Foundation and the online developers community are proud to present Blender 3.3 LTS!



🎁 The first long-term support release of the 3.x series brings a ton of new features and improvements all over the board.



✨ See what's new at https://t.co/0wEAajcUKy #b3d #DevFund