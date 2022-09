バンダイナムコエンターテインメントは、2022年9月15日から9月18日に開催される「TOKYO GAME SHOW2022」(TGS2022)に出展する。

『「好き」でつながる。「世界」がひろがる。』をテーマに、会場では新作タイトルの試遊をメインに展開。別会場からは「バンダイナムコエンターテインメント公式配信番組」を配信し、新作タイトルから人気シリーズの最新情報まで、幅広いラインアップの情報を提供する。

試遊タイトルは以下の通り。なお、バンダイナムコエンターテインメントのブースで遊べるすべてのゲームは、4K液晶モニターテレビ「4K 量子レグザ」、ゲーミングヘッドセット「ASTRO A40 TRヘッドセット+ MixAmp Pro TR」でプレイ可能だ。一部エリアでは「Contieaks ゲーミングチェア アイガー」に座れるという。

<出展タイトル>

『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』(2022年9月22日発売)

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』(2022年10月13日発売、STEAM版は2022年10月14日発売)

『ウルトラ怪獣モンスターファーム』(2022年10月20日発売)

『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館』(2022年10月27日発売)

『LEGO Brawls』(2022年10月27日発売)

『ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家』(2022年11月2日発売)

『ONE PIECE ODESSY(ワンピース オデッセイ)』(2022年発売予定)

『Park Beyond』(2023年発売予定)



そのほか、「TGS2022」の公式番組に加え、「バンダイナムコエンターテインメント公式番組」を、公式YouTubeチャンネルにて配信。新作タイトルから人気シリーズの最新情報をはじめ、配信を見るだけではない、共感・体感できる番組を提供するという。

【9月15日】

19時30分~20時30分

ガンダムゲーム ラインナップステーション2022

出演者:後日公開

22時~22時50分

ONE PIECE ODYSSEY TOKYO GAME SHOW 2022 SPECIAL

出演者:高野麻里佳さん(声優)

【9月16日】

18時~19時

「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」「ドラゴンボールZ KAKAROT」TGS2022スペシャル番組

出演者:後日公開

20時~21時

ウルトラ怪獣モンスターファーム スペシャル生配信

出演者:黒木ひかりさん(タレント)

22時30分~23時30分

『テイルズ オブ』シリーズ スペシャル生配配信

出演者:後日公開

【9月18日】

16時~17時30分

「ソードアート・オンライン スペシャル生配信」

出演者:

松岡禎丞さん(声優/キリト役)

岡咲美保さん(声優/メディナ役)

上坂すみれさん(声優/ライラ役)

藍井エイルさん(歌手/アプリ主題歌)



18時30分~20時

「転生したらスライムだった件 ゲーム&アニメTGSスペシャル生配配信」

出演者:

岡咲美保さん(声優/リムル=テンペスト役)

井口裕香さん(声優/ヴェルザード役)



©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©円谷プロ ©Bandai Namco Entertainment Inc. 開発:コーエーテクモゲームス

モンスターファーム:©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©Bandai Namco Entertainment Inc.

開発/制作:マーベラス

太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©Bandai Namco Entertainment Inc. ©Bandai Namco Amusement Inc.

LEGO BRAWLS SOFTWARE ©2022 Red Games Co. Produced by Red Games Co. under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group.

Park Beyond & © Bandai Namco Europe