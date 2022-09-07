バンダイナムコエンターテインメントは、2022年9月15日から9月18日に開催される「TOKYO GAME SHOW2022」（TGS2022）に出展する。
『「好き」でつながる。「世界」がひろがる。』をテーマに、会場では新作タイトルの試遊をメインに展開。別会場からは「バンダイナムコエンターテインメント公式配信番組」を配信し、新作タイトルから人気シリーズの最新情報まで、幅広いラインアップの情報を提供する。
試遊タイトルは以下の通り。なお、バンダイナムコエンターテインメントのブースで遊べるすべてのゲームは、4K液晶モニターテレビ「4K 量子レグザ」、ゲーミングヘッドセット「ASTRO A40 TRヘッドセット+ MixAmp Pro TR」でプレイ可能だ。一部エリアでは「Contieaks ゲーミングチェア アイガー」に座れるという。
＜出展タイトル＞
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』（2022年9月22日発売）
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』（2022年10月13日発売、STEAM版は2022年10月14日発売）
『ウルトラ怪獣モンスターファーム』（2022年10月20日発売）
『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館』（2022年10月27日発売）
『LEGO Brawls』（2022年10月27日発売）
『ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家』（2022年11月2日発売）
『ONE PIECE ODESSY（ワンピース オデッセイ）』（2022年発売予定）
『Park Beyond』（2023年発売予定）
そのほか、「TGS2022」の公式番組に加え、「バンダイナムコエンターテインメント公式番組」を、公式YouTubeチャンネルにて配信。新作タイトルから人気シリーズの最新情報をはじめ、配信を見るだけではない、共感・体感できる番組を提供するという。
【9月15日】
19時30分～20時30分
ガンダムゲーム ラインナップステーション2022
出演者：後日公開
22時～22時50分
ONE PIECE ODYSSEY TOKYO GAME SHOW 2022 SPECIAL
出演者：高野麻里佳さん（声優）
【9月16日】
18時～19時
「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」「ドラゴンボールZ KAKAROT」TGS2022スペシャル番組
出演者：後日公開
20時～21時
ウルトラ怪獣モンスターファーム スペシャル生配信
出演者：黒木ひかりさん（タレント）
22時30分～23時30分
『テイルズ オブ』シリーズ スペシャル生配配信
出演者：後日公開
【9月18日】
16時～17時30分
「ソードアート・オンライン スペシャル生配信」
出演者：
松岡禎丞さん（声優/キリト役）
岡咲美保さん（声優/メディナ役）
上坂すみれさん（声優/ライラ役）
藍井エイルさん（歌手/アプリ主題歌）
18時30分～20時
「転生したらスライムだった件 ゲーム＆アニメTGSスペシャル生配配信」
出演者：
岡咲美保さん（声優/リムル＝テンペスト役）
井口裕香さん（声優/ヴェルザード役）
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開発/制作：マーベラス
太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
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