コロナ困窮の目黒寄生虫館にビル・ゲイツがいきなり来館、寄付に追い風

東京都・目黒区の「目黒寄生虫館」に、米マイクロソフトの共同創設者で、事前活動家としても知られるビル・ゲイツ(Bill Gates)氏が来館。これが話題となり、来館者数と寄付金が増加しているという。同館は寄生虫を専門に扱う博物館で、新型コロナウイルス禍の影響による来場者減で存続の危機にあったことから、寄付を募っていた。

目黒寄生虫館は1953年に設立、京都・目黒区にある寄生虫専門博物館だ。寄生虫に関する研究や調査活動、学術資料の収集、普及活動などの事業を行なっている。物珍しさや怖いもの見たさから、一部ではデートスポットとしても知られていた。

同館は1953年の設立以降、入館料無料を維持しているが、新型コロナウイルスの影響で、来館者数が激減し、収入源だったグッズの売上なども減少した。そこで今年4月1日より、目標額を500万円として寄付金を募っていた。そこに、旭日大綬章を受賞し、その勲章を受け取るために来日していたビル・ゲイツ氏が来館、Twitterでその時の様子を報告していた。

I’m at my happiest when I’m learning – no matter how gross the subject matter. Today, I experienced the Meguro Parasitological Museum in Tokyo, and saw what is believed to be the world’s longest tapeworm. 10/10 would visit again. pic.twitter.com/pMsHSswSBM