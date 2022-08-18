外務省は8月18日、林芳正外務大臣がビル＆メリンダ・ゲイツ財団（Mr. William (Bill) Henry Gates III, Co-Chair of the Bill & Melinda Gates Foundation）の表敬訪問を受け、あわせて旭日大綬章の伝達式を実施したと明らかにした。
林大臣からビル・ゲイツ氏に、勲記と勲章を伝達したという内容。ビル・ゲイツ氏が同財団を通じて行ってきた国際保健分野における貢献が評価されたほか、概要では今年9月に第7次増資会合が予定されているグローバルファンドについても言及。2023年に開催されるG7広島サミットやユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成を見据えて、日本とビル＆メリンダ・ゲイツ財団で緊密に連携していくことを確認した。
ビル・ゲイツ共同議長による林外務大臣表敬及び同議長に対する叙勲伝達式の実施— 外務省 (@MofaJapan_jp) August 18, 2022
8月18日 #林外務大臣 は #ビル・ゲイツ 共同議長による表敬を受けるとともに、旭日大綬章の伝達式を行いました。
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