2022年8月29日に発表されたAmazon「Prime Gaming」9月分の無料配布タイトルについて、『Assassin's Creed Origins』の配信対象地域に日本が含まれていないことが明らかになった。

そのため、加入者特典として無料配信されるのは『Football Manager 2022』、『The Dig』、『Defend the Rook』、『We. The Revolution』、『Castle on the Coast』、『Word of the Law: Death Mask Collector's Edition』の6タイトル。また、『Valorant』、『Destiny 2』、『Call of Duty』、『New World』などの限定コンテンツを提供する。