米Microsoftは7月20日(現地時間)、Xbox Insiderユーザー向けにDiscordでのボイスチャット機能の提供を発表した。機能は順次開放されていく。

Xboxで正式リリースされる前の機能を利用できる「Xbox Insider」ユーザー向けの内容。XboxでゲームをしながらDiscordで通話できるようになるというもので、通話用に別途PCやスマートフォンを用意する必要がなくなる。従来通りXboxゲームチャットを用いての通話も利用可能だ。

既存のDiscordアカウントとのリンクにはQRコードを用いる。すでに詳細なサポートページ(英語)が用意されており、利用方法について知ることができる。

Your @Discord and Xbox are about to become a lot closer.



Check out the Discord Voice update coming soon to your Xbox: https://t.co/r4ine8CwNH pic.twitter.com/5ZRS6fsHxm