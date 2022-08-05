KDDI／沖縄セルラーは8月5日、オンライン専用プラン「povo2.0」の対応端末（動作確認端末）リストを更新した。
今回追加された対応機種は、一部で先行販売がスタートしたばかりの「Nothing Phone (1)」やソフトバンク版「BALMUDA Phone」（SIMフリー版は対応済）、「Pixel 6a」など28機種。通常のSIMカードによる動作確認に加え、eSIM対応端末はeSIMでの利用についても検証している。
新規対応機種は下記のとおり。対応済の機種も含めて探したい場合は、公式サイトの対応端末（動作確認端末というページで確認できる。
- Nothing Phone (1)：SIMカード
- BALMUDA Phone（ソフトバンク）：SIMカード
- arrows We（ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
- Google Pixel 6a（au／ソフトバンク／SIMフリー）：SIMカード／eSIM
- Google Pixel 6（ソフトバンク／SIMフリー）：SIMカード／eSIM
- moto edge 30 pro（SIMフリー）：SIMカード
- moto g52j 5G（SIMフリー）：SIMカード／eSIM
- OPPO Reno7 A（ワイモバイル）：SIMカード／eSIM
- OPPO A55s 5G（ソフトバンク／楽天モバイル）：SIMカード／eSIM
- OPPO Reno5 A（楽天モバイル）：SIMカード／eSIM
- Galaxy A22 5G SC-56B（NTTドコモ）：SIMカード
- AQUOS wish2 SH-51C（NTTドコモ）：SIMカード
- AQUOS sense6 SH-54B（NTTドコモ）：SIMカード
- AQUOS sense6（楽天モバイル）：SIMカード／eSIM
- AQUOS R7（ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
- シンプルスマホ6（ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
- AQUOS wish2（ワイモバイル）：SIMカード／eSIM
- AQUOS wish（ワイモバイル）：SIMカード／eSIM
- Xperia 10 IV（au／UQ mobile／ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
- Xperia Ace III SO-53C（NTTドコモ）：SIMカード
- Xperia Ace III（ワイモバイル）：SIMカード／eSIM
- Xperia 1 IV（ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
- Xperia 5 III（ソフトバンク）：SIMカード
- Xperia 8 Lite（SIMフリー）：SIMカード
- Redmi Note 10T（ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
- Xiaomi 11T Pro（SIMフリー）：SIMカード
- Xiaomi 11T（SIMフリー）：SIMカード
- Libero 5G II（ワイモバイル）：SIMカード／eSIM