KDDI／沖縄セルラーは8月5日、オンライン専用プラン「povo2.0」の対応端末（動作確認端末）リストを更新した。

  • Nothing Phone (1)

    Nothing Phone (1)

今回追加された対応機種は、一部で先行販売がスタートしたばかりの「Nothing Phone (1)」やソフトバンク版「BALMUDA Phone」（SIMフリー版は対応済）、「Pixel 6a」など28機種。通常のSIMカードによる動作確認に加え、eSIM対応端末はeSIMでの利用についても検証している。

新規対応機種は下記のとおり。対応済の機種も含めて探したい場合は、公式サイトの対応端末（動作確認端末というページで確認できる。

  • Nothing Phone (1)：SIMカード
  • BALMUDA Phone（ソフトバンク）：SIMカード
  • arrows We（ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
  • Google Pixel 6a（au／ソフトバンク／SIMフリー）：SIMカード／eSIM
  • Google Pixel 6（ソフトバンク／SIMフリー）：SIMカード／eSIM
  • moto edge 30 pro（SIMフリー）：SIMカード
  • moto g52j 5G（SIMフリー）：SIMカード／eSIM
  • OPPO Reno7 A（ワイモバイル）：SIMカード／eSIM
  • OPPO A55s 5G（ソフトバンク／楽天モバイル）：SIMカード／eSIM
  • OPPO Reno5 A（楽天モバイル）：SIMカード／eSIM
  • Galaxy A22 5G SC-56B（NTTドコモ）：SIMカード
  • AQUOS wish2 SH-51C（NTTドコモ）：SIMカード
  • AQUOS sense6 SH-54B（NTTドコモ）：SIMカード
  • AQUOS sense6（楽天モバイル）：SIMカード／eSIM
  • AQUOS R7（ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
  • シンプルスマホ6（ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
  • AQUOS wish2（ワイモバイル）：SIMカード／eSIM
  • AQUOS wish（ワイモバイル）：SIMカード／eSIM
  • Xperia 10 IV（au／UQ mobile／ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
  • Xperia Ace III SO-53C（NTTドコモ）：SIMカード
  • Xperia Ace III（ワイモバイル）：SIMカード／eSIM
  • Xperia 1 IV（ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
  • Xperia 5 III（ソフトバンク）：SIMカード
  • Xperia 8 Lite（SIMフリー）：SIMカード
  • Redmi Note 10T（ソフトバンク）：SIMカード／eSIM
  • Xiaomi 11T Pro（SIMフリー）：SIMカード
  • Xiaomi 11T（SIMフリー）：SIMカード
  • Libero 5G II（ワイモバイル）：SIMカード／eSIM