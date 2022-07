【Amazon得報】7月29～31日はファッション＆アウトドアタイムセール祭り！ それ以外のアイテムもお得

Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

Amazonでは、2022年7月29日(金)9時から31日(日)23:59で最大10%ポイント還元のタイムセールの実施が告知されている。メインとなる対象アイテムはファッションとアウトドアになるが、それ以外のデジタル系などもセールになるので見逃してはいけない。つい先日プライムデーセールをやったばかりで、その時の支払い(クレジットカードの締め日による)も残っている気がするがそれは忘れよう。

29日からのタイムセール告知

ポイント還元を受けるにはポイントアップキャンペーンにエントリーする必要がある。エントリーしておけば、期間中に1万円以上購入すると最大10%のポイント還元が得られるのだ。ただし、ファッションとアウトドアの対象アイテムによる+4.5%還元も含むため、それ以外のアイテムだと5.5%の還元になってしまう。それでも十分ではあるが、ここは注意しておこう。

ちなみに、ファッションアイテムはプライム会員だと試着したあとでも、合わなければ返却できる「prime try before you buy」サービスに対応している製品が多いので、それらを大いに活用したいところ。自分は欲しい靴があるのでこのプログラムを利用しての購入を考えている。

そのほか、プライム会員かどうか、Amazonアプリで決済を行ったかどうか、Amazon Mastercadを利用したかによっても還元率が変わるので、きちんとチェックしておきたい。

現在、ファッションやアウトドアをメインに「セールするかもアイテム」が事前公開されている。その中から、いくつかピックアップしておこう。

アウトドア レインコート (3,182円、prime try before you buy対応)

レインコートなので雨の日でも両手が自由

スポーツ観戦のお供などに便利なレインコート。ポリエステル製で撥水加工されているので、多少の雨なら平気だ。購入時は「prime try before you buy」にチェックを入れること。カラーバリエーションとして、このカーキのほかブラックを用意する。

アウトドア レインコート

ホールパーソン

3,182円

ファン付き作業服 (12,981円)

暑い時にも服の中は涼しい

ファンを備えて内部に風を送ってくれる、ファン付き作業服ベストタイプ。ファンを回すための20,000mAhのバッテリーは、モバイルデバイスへの充電も可能。熱中症対策ができるうえにモバイルバッテリーにもなる一石二鳥モデルだ。

ファン付き作業服

COVELL

12,981円

ローローバーチェア (8,646円)

アウトドアとまでは言わなくとも庭に置いてゆっくり座るのも良さそう

アルミフレームと帆布により軽量かつ丈夫な構造を実現した、アウトドアチェア。静止耐荷重は80kg。折りたたみ式なので、持ち運びや収納も手軽に行える。カラーバリエーションとして、このカーキのほかタンとブラックをライナップする。本体サイズはW61×D55×H72cmで、重量が2.8kg。

ローローバーチェア

DOD

8,646円

FS5856 (18,480円)

大人のためのカジュアルブランド「FOSSIL」のクロノグラフ。ちょっとしたゴツさと渋いカラーリングにより「男の人ってこういうのが好きなんでしょう?」感を醸し出している。最近のスマホで時間を確認する文化も悪くないが、こういうそこそこの腕時計を持っているとファッションの幅が広がるのでオススメだ。

FS5856

FOSSIL

18,480円