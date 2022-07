『Stray』©2022 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved./CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI/LOGO ILLUSTRATION: © 1997 YOSHITAKA AMANO

『Marvel's Avengers (アベンジャーズ)』© 2021 MARVEL. Developed by Crystal Dynamics and Eidos-Montréal. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.