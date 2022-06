「PlayStation Plus(PS Plus)」の全プランの加入者が追加料金なしで遊べる7月の「フリープレイ」タイトルが発表された。

7月からのフリープレイタイトルは、『クラッシュ・バンディクー4 とんでもマルチバース』『THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN(マン・オブ・メダン)』『Arcadegeddon』『Zero Strain』の4タイトル。それぞれ無料での提供期間は2022年7月5日から8月1日まで。

『クラッシュ・バンディクー4 とんでもマルチバース』

『THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN(マン・オブ・メダン)』

© 2020-2021 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CRASH、CRASH BANDICOOTは株式会社Activisionの登録商標です。その他全ての商標や商品名はその所有者に帰属します。

©2019 SUPERMASSIVE GAMES Limited. “The Dark Pictures” “Man of Medan” and “SUPERMASSIVE GAMES” are trademarks or registered trade mark of SUPERMASSIVE GAMES Limited. All rights reserved.

The BANDAI NAMCO Entertainment logo is a trademark of BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Published by BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

© 2022 IllFonic, Inc. ILLFONIC and Arcadegeddon are trademarks of IllFonic, Inc. All rights reserved.

© Eastasiasoft Limited, Kaio Meris. All Rights Reserved.