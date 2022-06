きたる6月23日(日本時間)、いよいよFPSゲーム『VALORANT』で新シーズン「Episode 5 Act I」が始まります! あわせてリリースされる「パッチ5.0」では、新マップ「パール」の実装に加え、新ランク「アセンダント」の追加や、新武器スキン「プレリュード・トゥー・カオス」シリーズも実装予定。今回実装に先駆けて体験する機会に恵まれたので、新マップや新武器スキンについて画像多めでご紹介します。

海底に沈む新マップ「パール」

昨年末に実装された「フラクチャー」に続く8つめのマップとして、新しく「パール」が実装されます。開発にあたってはジップラインやテレポーター、開閉可能なドアを実装せず、よりシンプルで戦闘への集中が求められるマップを目指したとのこと。Riot Gamesでアートリードとコンセプトを務めるBrian Yam氏は、パールをデザインするにあたって得たインスピレーションについて次のように話します。

パールのデザインは、まず海中をテーマとした古いマップ案からインスピレーションを受け、それを「気候変動によって水没した大都市」という新たなアイデアと組み合わせました。これら2つのアイデアを掘り下げる段階でコンセプトが出来上がり、ポルトガルがそのロケーションとして選ばれた際は、その歴史および建築ビジュアルにポテンシャルを感じ、チームの全員が盛り上がりました。パールは“オメガアース”を舞台にしているので、オメガのキングダムならばどのように気候変動に対処するのかを模索し、それをビジュアル的に表現することを目指しました。海中都市の持続性を表現するというアイデアが、正しいビジュアル的方向性であるうえにチームの皆が求めていたものでした。キングダム・インダストリーズの施設と古いポルトガルの建造物が混在する、ビジュアル的にも素晴らしいマップとなっています。

新マップ「パール」実装!

マップに占めるミッドの割合がとても広く、戦略の幅はこれまでよりはるかに広くなりそう

大きな像が玉を片手で支えています。開発時、この地点には落下で即死する穴があったとか

まさに「浪の下にも都の候ぞ」と表現できるマップ設計ですが、ドームの上に見える海面(おそらく大西洋)はとても凪いでいます

造形にはこれまでよりも力が入っている気がしました。攻撃側スポーンにはマンガショップがあったり……

防衛側の経路には楽器屋が

Bメインのすぐ横には立派なカフェもありました

ブリーズが新マップとして実装された際、設置位置が水場になっていたことに感心しましたが、マップごと海中に沈めてしまう発想にはとても驚きました。ちなみに大きな水圧に耐える海中ドームはレディアナイト(VALORANTにおける架空の物質)を含むポリカーボネート製で、中ではマルチバースミュージアム(Bサイト)が営業中。レディアナイトの過去や未来について展示しているとのことです。

個人的な所感ですが、大きく開けたブリーズや攻守で入り組んだフラクチャーに続き、パールでも新しい試みが行われているように感じました。移動ギミックが実装されていないため、逆に言えばマップだけで十分な複雑性が得られるとも受け取れるからです。ミッドはこれまでにないほどルートが複雑で、各リンクへのスムーズなアクセスが可能。Aメインは大きく湾曲している一方で、Bメインは長大な射線を確保できるストレートな仕様になっています。

また、マップ全域で明るさが絞られている点にも注目。海中マップという個性を活かし、晴天・日中の設定を維持したまま、やや暗めのムーディーな雰囲気に仕上げられています。競技性維持の観点から困難な“夜マップ”実現に対して、1つのアプローチになっていると感じました。

ダークでSFな新スキン「プレリュード・トゥー・カオス」

新武器スキンとして、「プレリュード・トゥー・カオス」が発売予定。「スティンガー」「ショーティー」「ヴァンダル」「オペレーター」に加え、セットで購入することでメレーとバディ、バナーがもらえます。フィニッシャー付きのショーティーはこれまで「オニ」シリーズしかなかったため、有力なスキンになりそう。武器取り出しとリロードは新開発の専用アニメーションですが、メレーのモーションは「ルイネーション」シリーズの「ブロークン ルインドキング ブレード」とおそらく同一でした。

「プレリュード・トゥー・カオス」

スティンガー

ショーティー

ヴァンダル

オペレーター

メレー

開発にあたっては「リーヴァー」シリーズのようにダークで、かつエッジィなSFをテーマにしたスキンを目指したとのこと。純粋な混沌と破壊の力を備え、“静止不能”というコンセプトを追求。リードプロデューサーのPreeti Khanolkar氏は、特に射撃オーディオにこだわったとしており、ショーティとオペレーターは最高のサウンドに仕上がったと話します。

武器上部からエネルギーを供給しているようです。リロードモーションでは、この浮遊する玉ごと取り替えていた点が印象的

メレーはVFXがかなりド派手。画面の下半分はほぼ見えません

ちなみにバトルパスのTier 50報酬は逆手持ちのダガー型でした

ダイヤとイモータルの間に新ランク「アセンダント」

今回のアップデートにおいて、サービス開始以来最も大きなシステム面への改修が実施されます。これまで「アイアン」「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「ダイヤモンド」「イモータル」「レディアント」に区分けされてきたランクシステムにおいて、ダイヤモンドとイモータルの間に「アセンダント」を追加。バッジは緑色です。

アセンダントのバッジは緑色

この変更の意図として、ブロンズとシルバーに分布する低ランク帯の人口が多すぎたとパッチノートの中で言及。新しいランクを追加し、プラチナやダイヤモンドの人口が過剰になることなく、低ランク帯の分布を調整したいとのこと。この変更に伴って、アセンダント以下のプレイヤーは一様にランクが上がるはずだと述べています。

ランクリセット前のスパートを!

本記事で紹介したEpisode 5 Act Iの新要素「パッチ5.0」。新マップ「パール」はこれまでのVALORANTと一線を画した新しいゲーム体験が得られそうで、競技シーンの研究からも目が離せません。ちなみに、実装から2週間はパール限定のマッチングキューが用意される一方、8マップめの実装によって「スプリット」はプレイできなくなります。

リリースは6月23日に予定されており、これにあわせてコンペティティブやバトルパスの進捗がリセットされます。次シーズンのランクリセットは“さほど厳しくない”とされていますが、終わる前にがんばっておきましょう。

