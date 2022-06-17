プラススタイルは、Amazon.co.jpのセール「Amazonタイムセール祭り」で、+Style家電・スマートデバイス48製品を、最大26％割引で販売する。セール期間は2022年6月18日9時00分から2022年6月20日23時59分まで。
セールでは+Styleで販売している家電やスマートデバイス48種類を、最小6.2％～最大26％の割引率で販売する。
割引率が高い+Style家電・デバイスの目玉は、スマートフォンの専用アプリで操作可能な扇風機「スマート扇風機」（25%オフの11,170円）、 声で操作できる天井プロジェクター「popIn Aladdin SE リモレスセット」（23％オフの59,800円）、スマートスピーカーに対応した電球「スマートLED電球E17（調光・調色）2個セット」（26%オフの3,970円）など。
対象製品とセール価格は以下の通り。
対象製品とセール価格
- スマートLED電球 E26（調光） セール価格：1,990円
- スマートLED電球E26（調光・調色） セール価格：2,100円
- スマートLED電球E17（調光・調色） セール価格：2,270円
- スマートLED電球E26（調光・調色） 2個セット セール価格：3,980円
- スマートLED電球E17（調光・調色）2個セット セール価格：3,970円
- +Style LED電球E26（人感） セール価格：3,380円
- スマートLED電球E26（RGB） セール価格：2,870円
- 「FFS」+Style LED電球（E26/調光） セール価格：2,530円
- 「FFS」+Style LED電球（E26/調光・調色） セール価格：2,460円
- 「FFS」エジソン電球 セール価格：3,120円
- スマートLEDシーリングライト6畳 セール価格：8,480円
- スマートLEDシーリングライト8畳 セール価格：9,330円
- ベッドサイドランプ セール価格：4,350円
- +Style LEDホームランタン （調光・RGB調色） セール価格：10,600円
- スマートマルチリモコン セール価格：5,750円
- スマートWi-Fiプラグ セール価格：2,330円
- スマートWi-Fiプラグ2個セット セール価格：3,480円
- スマート全自動コーヒーメーカー セール価格：13,170円
- スマート加湿器 セール価格：3,980円
- スマート扇風機 セール価格：11,170円
- +Style カーテン（Op） セール価格：10,030円
- +Style カーテン本体＋Wi-Fi接続ユニット セール価格：12,580円
- フレキシブルカメラ セール価格：7,630円
- +Style ホームカメラ セール価格：5,500円
- +Style セキュリティカメラ セール価格：9,460円
- 新人感センサー セール価格：5,500円
- popIn Aladdin SE セール価格：57,800円
- popIn Aladdin SE リモレスセット セール価格：59,800円
- popIn Aladdin SE TVチューナーセット セール価格：75,800円
- popIn Aladdin SE HDMIコネクタセット セール価格：71,800円
- popIn Aladdin 2 セール価格：88,000円
- popIn Aladdin 2 リモレスセット セール価格：90,800円
- popIn Aladdin 2 HDMIコネクタセット セール価格：103,800円
- どこかなGPS セール価格：6,480円
- まもセンサー セール価格：13,699円
- motorola razr 5G セール価格：149,800円
- Smartmi スマート扇風機2S セール価格：10,980円
- Smartmi スマート扇風機3 セール価格：13,980円
- Smartmi スマート空気清浄機 FJY6003JP セール価格：19,800円
- Smartmi スマート空気清浄機P1 ブラック セール価格：12,800円
- Smartmi スマート空気清浄機P1 シルバー セール価格：12,800円
- Yeelight YLXD024 LEDスマートシリングライト（8畳） セール価格：9,980円
- Yeelight YLXD023 LEDスマートシリングライト（6畳） セール価格：8,980円
- Qrio Lock & Qrio Hub セット Q-SL2 Q-H1 セール価格：26,980円
- Qrio Lock KeySセット セール価格：25,580円
- Yeelight YLCT03YL スマートベッドサイドランプ セール価格：6,980円
- Yeelight YLCT01YL LEDスマートランプD2 セール価格：5,480円
- Yeelight YLTD003 LEDスクリーンハンギングライト セール価格：12,160円