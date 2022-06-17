プラススタイルは、Amazon.co.jpのセール「Amazonタイムセール祭り」で、+Style家電・スマートデバイス48製品を、最大26％割引で販売する。セール期間は2022年6月18日9時00分から2022年6月20日23時59分まで。

  • 25%オフで販売される「スマート扇風機」

セールでは+Styleで販売している家電やスマートデバイス48種類を、最小6.2％～最大26％の割引率で販売する。

割引率が高い+Style家電・デバイスの目玉は、スマートフォンの専用アプリで操作可能な扇風機「スマート扇風機」（25%オフの11,170円）、 声で操作できる天井プロジェクター「popIn Aladdin SE リモレスセット」（23％オフの59,800円）、スマートスピーカーに対応した電球「スマートLED電球E17（調光・調色）2個セット」（26%オフの3,970円）など。

対象製品とセール価格は以下の通り。

対象製品とセール価格

  • スマートLED電球 E26（調光） セール価格：1,990円
  • スマートLED電球E26（調光・調色） セール価格：2,100円
  • スマートLED電球E17（調光・調色） セール価格：2,270円
  • スマートLED電球E26（調光・調色） 2個セット セール価格：3,980円
  • スマートLED電球E17（調光・調色）2個セット セール価格：3,970円
  • +Style LED電球E26（人感） セール価格：3,380円
  • スマートLED電球E26（RGB） セール価格：2,870円
  • 「FFS」+Style LED電球（E26/調光） セール価格：2,530円
  • 「FFS」+Style LED電球（E26/調光・調色） セール価格：2,460円
  • 「FFS」エジソン電球 セール価格：3,120円
  • スマートLEDシーリングライト6畳 セール価格：8,480円
  • スマートLEDシーリングライト8畳 セール価格：9,330円
  • ベッドサイドランプ セール価格：4,350円
  • +Style LEDホームランタン （調光・RGB調色） セール価格：10,600円
  • スマートマルチリモコン セール価格：5,750円
  • スマートWi-Fiプラグ セール価格：2,330円
  • スマートWi-Fiプラグ2個セット セール価格：3,480円
  • スマート全自動コーヒーメーカー セール価格：13,170円
  • スマート加湿器 セール価格：3,980円
  • スマート扇風機 セール価格：11,170円
  • +Style カーテン（Op） セール価格：10,030円
  • +Style カーテン本体＋Wi-Fi接続ユニット セール価格：12,580円
  • フレキシブルカメラ セール価格：7,630円
  • +Style ホームカメラ セール価格：5,500円
  • +Style セキュリティカメラ セール価格：9,460円
  • 新人感センサー セール価格：5,500円
  • popIn Aladdin SE セール価格：57,800円
  • popIn Aladdin SE リモレスセット セール価格：59,800円
  • popIn Aladdin SE TVチューナーセット セール価格：75,800円
  • popIn Aladdin SE HDMIコネクタセット セール価格：71,800円
  • popIn Aladdin 2 セール価格：88,000円
  • popIn Aladdin 2 リモレスセット セール価格：90,800円
  • popIn Aladdin 2 HDMIコネクタセット セール価格：103,800円
  • どこかなGPS セール価格：6,480円
  • まもセンサー セール価格：13,699円
  • motorola razr 5G セール価格：149,800円
  • Smartmi スマート扇風機2S セール価格：10,980円
  • Smartmi スマート扇風機3 セール価格：13,980円
  • Smartmi スマート空気清浄機 FJY6003JP セール価格：19,800円
  • Smartmi スマート空気清浄機P1 ブラック セール価格：12,800円
  • Smartmi スマート空気清浄機P1 シルバー セール価格：12,800円
  • Yeelight YLXD024 LEDスマートシリングライト（8畳） セール価格：9,980円
  • Yeelight YLXD023 LEDスマートシリングライト（6畳） セール価格：8,980円
  • Qrio Lock & Qrio Hub セット Q-SL2 Q-H1 セール価格：26,980円
  • Qrio Lock KeySセット セール価格：25,580円
  • Yeelight YLCT03YL スマートベッドサイドランプ セール価格：6,980円
  • Yeelight YLCT01YL LEDスマートランプD2 セール価格：5,480円
  • Yeelight YLTD003 LEDスクリーンハンギングライト セール価格：12,160円