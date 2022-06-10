インターネットイニシアティブは6月10日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」の商品ラインナップに「GIGABYTE A5」「ASUS TUF Gamin A15」「ASUS TUF Dash F15」などゲーミングノートPC 4機種を追加し、6月17日より販売すると発表した。
いずれも7月31日までは、「IIJmioサプライサービスセール」として特別価格での販売が行われる。
GIGABYTE A5 X1-CJP2130SB（AORUS M4セット）
「GIGABYTE A5 X1-CJP2130SB」は、CPUにAMD Ryzen 9 5900HX、グラフィックボードにNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPUを搭載した15.6型ゲーミングノートPC。これにGIGABYTE製ゲーミングマウス「AORUS M4」をセットにしたIIJmio限定の商品として数量限定で販売される。
価格は189,800円で、24回払い時は月額7,909円円×24回。「IIJmioサプライサービスセール」での特別価格は169,800円、24回払いで月額7,075円×24回。主な仕様は次のとおり。
- CPU：Ryzen 9 5900HX
- メモリ：16GB DDR4-3200
- ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3070（GDDR6 8GB）
- ディスプレイ：15.6インチ FHD（1,920×1,080ドット）、240Hz対応
- サイズ／重さ：約W361×D258×H29mm、約2,120g
- OS：Windows 11 Home 64ビット
ASUS製ゲーミングノートPC 3機種
ASUSのゲーミングブランド「TUF Gaming」からは、エントリーモデルからスタンダードモデルまで3機種をラインナップ。
ASUS TUF Gaming A15 FA506IHR
AMD Ryzen 5 4600H搭載の「ASUS TUF Gaming A15 FA506IHR」は、通常価格が104,800円、24回払い時は月額4,367円×24回。「IIJmioサプライサービスセール」での特別価格は85,800円、24回払いで月額3,575円×24回となる。
- CPU：Ryzen 5 4600H
- メモリ：8GB DDR4-3200
- ストレージ：512GB（PCI Express 3.0 x4）
- グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1650（4GB）
- ディスプレイ：15.6インチ TFT FHD（1,920×1,080ドット）、144Hz対応
- サイズ／重さ：約W359.8×D256×H22.8～24.5mm、約2,300g
- OS：Windows 11 Home 64ビット
ASUS TUF Dash F15 FX517ZR
Intel Core i5-12450H搭載の「ASUS TUF Dash F15 FX517ZR」は、通常価格が162,800円、24回払い時は月額6,787円×24回。「IIJmioサプライサービスセール」での特別価格は144,980円、24回払いで月額6,044円×24回となる。
- CPU：Intel Core i5-12450H
- メモリ：16GB DDR5-4800
- ストレージ：512GB（PCI Express 3.0 x4）
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3070（8GB）
- ディスプレイ：15.6インチ TFT FHD（1,920×1,080ドット）、144Hz対応
- サイズ／重さ：約W354.9×D251.9×H19.95～20.75mm、約2,000g
- OS：Windows 11 Home 64ビット
ASUS TUF Gaming A15 FA507RM
AMD Ryzen 7 6800H搭載の「ASUS TUF Gaming A15 FA507RM」は、通常価格が184,980円、24回払い時は月額7,711円×24回。「IIJmioサプライサービスセール」での特別価格は164,980円、24回払いで月額6,877円×24回となる。
- CPU：Ryzen 7 6800H
- メモリ：16GB DDR5-4800
- ストレージ：512GB（PCI Express 3.0 x4）
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060（6GB）
- ディスプレイ：15.6インチ TFT FHD（1,920×1,080ドット）、144Hz対応
- サイズ／重さ：約W354.9×D251.9×H22.45～24.95mm、約2,200g
- OS：Windows 11 Home 64ビット