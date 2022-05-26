BBソフトサービスは、「popIn Aladdin 2」や「スマート扇風機3」などのIoT製品27種類を最大30％引きで購入できる「+Style BRAND SALE」を+Style本店で開催する。セール期間は2022年5月28日12時00分から5月31日11時59分まで。
セールでは、+Style本店で販売しているIoT製品27種類を対象に、最大30％の割引率で販売。「Smartmi」・「Qrio」・「popIn」などの人気の製品が割安な価格で購入できる。セール品の一例は以下の通り。
対象製品とセール価格
- 「popIn Aladdin 2」 13％オフ セール価格：87,000円（通常価格99,800円）
- 「キュリオロックスマートキーセキュリティ」 17％オフ セール価格：21,000円（通常価格25,300円）
- Smartmi「スマート扇風機3」 25％オフ セール価格：11,850円（通常価格15,800円）
- 「Yeelight LED スクリーンハンギングライト」 19％オフ セール価格：12,800円（通常価格15,800円）
「+Style BRAND SALE」の詳細やセール製品などはキャンペーンサイトから確認できる。