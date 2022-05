Native Instrumentsは、DrakeやJay-Z、Alicia Keysなどのプロデュースワークで知られるNoah "40" ShebibとコラボレーションしたKONTAKT Play Series音源「40'S VERY OWN KEYS」と「40'S VERY OWN DRUMS」の販売を開始した。Native Instrumentsウェブストアでの価格はそれぞれ9,300円。同ストアでは2022年5月30日までの期間限定で両製品をバンドルしたセットを13,400円で提供する。

KONTAKT Play Series音源「40'S VERY OWN KEYS」

本音源の制作にあたり、"40"は自身が所有するシンセサイザー、ピアノ、様々なドラムキットやパーカッションを使用し、それらのサウンドはすべて最先端のマイクで収録され、カナダのトロントにある"40"のスタジオ"SOTA"で、アウトボードエフェクトを通して処理されている。

「40’S VERY OWN KEYS」

「40’S VERY OWN KEYS」 は、低音の効いたベース、歌っているようなリード、パッドなど、幅広い音色を収録。すべてのサウンドはカスタムコントロールを使って変調、微調整、変形できる。専用の「“40”マクロ」を使って、"40"の特徴的な「アンダーウォーター」サウンドを再現することも可能。

「40’S VERY OWN DRUMS」

「40’S VERY OWN DRUMS」は、キック、クラップ、ハイハットといったドラムパーツに、"40"の象徴的なスタイルを吹き込んだサウンドを収録。ゆったりとしたムーディーなサウンドから、キレのある力強いサウンドまで、"40"の特徴的なドラムサウンドを組み上げられる。

なお、利用に際しては、KONTAKTまたはKONTAKT PLAYER(無償)が必要となる。KONTAKT PLAYERのシステム要件は以下の通り。

Mac:i5以降のIntel MacまたはAppleシリコン搭載Mac(Rosetta 2、 ARMネイティブのスタンドアロン経由またはサポートするホスト)、macOS 10.15以降、OpenGL 2.1以降に対応するグラフィックハードウェア、4GBのメモリ、1GB以上のディスク空き容量

Windows:Windows 10/11 (最新Service Pack)、Intel Core i5または同等のCPU以上、OpenGL 2.1以降に対応するグラフィックハードウェア、 2GBのメモリ、1GB以上のディスク空き容量

対応オーディオインターフェースはMac、Windowsともに64ビット環境をサポートするVST、VST3、AAX、またはスタンドアローンで、MacのみAUをサポートする。

このムービーでは"40"が 両製品のサウンドとコントロールの開発秘話や、彼自身の作品でどのようにこの2つの音源を使っているのか、また、次世代のプロデューサー達がこの音源を使ってどのようにヒップホップのサウンドを未来に押し進めるのかについて語っている。

こちらは"40"が故郷の街を紹介するドキュメンタリー。"40"は過去と現在のスタジオを訪ね、トロントのシーンで活躍する多くのコラボレーターと再会し、彼とDrakeがカナダのラップを世界的に有名にするまでのエピソードを語る。