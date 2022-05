バルミューダは5月18日、コードレススティッククリーナーの新製品となる「BALMUDA The Cleaner Lite」を発表した。5月19日に発売し、価格は64,900円。現行の「BALMUDA The Cleaner」に続くクリーナー製品の第2弾となる。BALMUDA The Cleaner Liteの本体カラーはホワイトとブラックの2色。

BALMUDA The Cleaner Lite

2020年11月に発売された「BALMUDA The Cleaner」は、独自のホバーテクノロジーを採用し、ヘッドが床から浮いているような感覚で動くことが特徴的。新製品の「BALMUDA The Cleaner Lite」もこのホバーテクノロジーを引き継いでいるが、本体の重さが約3.1kgから約2.2kgへと、約900gも軽くなった。

本体やヘッドも小型化して取り回しが良くなり、壁際を掃除しやすくなっている。ヘッドは360°自由に動く構造で、ここも従来モデルから継承した部分だ。持ち手が倒れる角度が大きくなり、ベッドやソファの下をよりスムーズに掃除できる。

ヘッド裏のブラシにはブレードフィンを採用し、材質や長さを最適化して掃除力の向上を図った。髪の毛が絡まりにくくなったとしているのもポイントだ(従来モデルは長い髪の毛がブラシやローラーに絡まりやすかった)。全体的な集じん性能は、従来モデルと比較して約42%アップしたという。

ダストカップの容量は約0.1Lと少ないが、たまったゴミを捨てるときに手が汚れない設計。ダストカップ、ブラシ、フィルターは、取り外して水洗い可能だ。





充電スタンドとツールボックス

充電スタンドも変わり、ツールボックスを設置して付属のアタッチメント類をすべて収納しておける。本体の充電時間は約4時間、バッテリー駆動時間は標準モードで約30分、強モードで約10分。

本体サイズは幅275×奥行き150×高さ1,170mm、重さは約2.2kg。付属品はハンディハンドル、すきま用ノズル、充電スタンド、充電アダプター(電源コード長は約1.2m)、メンテナンスブラシ、ツールボックス。