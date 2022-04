NTTコミュニケーションズとNTTレゾナントは4月27日、2021年10月に発表されたドコモグループの再編成の一環として、2022年7月1日をもってNTTコミュニケーションズのコンシューマ向け事業をNTTレゾナントに移管すると発表した。

ドコモグループの再編成については、2021年10月に「新ドコモグループ中期戦略」として概要が発表されており、同年12月には2022年7月に組織の再編成を行うとして、その具体的な内容を明らかにしていた。

NTTコミュニケーションズのコンシューマ向け事業をNTTレゾナントへ移管し、NTTコミュニケーションズが保有するNTTレゾナント株式をNTTドコモに移管してNTTレゾナントをNTTドコモの完全子会社化するという方針は、2021年12月に示された組織再編成の内容にも含まれており、今回の発表は事業移管の具体的な方法と内容を公にするもの。

事業移管の期日は、前述のとおり2022年7月1日。事業移管方式は、会社吸収分割方式による事業移管となる。ユーザーには今回の事業移管に伴う手続きなどは発生せず、7月1日以降もこれまでどおりサービスを利用できる。利用料金の請求・収納業務は引き続きNTTコミュニケーションズが行うため、支払方法の変更なども不要。

今後について、NTTレゾナントはドコモのコンシューマ向け営業戦略に基づき、従来より提供しているgooの各種サービス・EC事業に加え、新たにインターネット接続サービスとMVNOサービスの運営を一体的に担うことで各サービスの連携を強固にし、利用者の生活がさらに便利に/豊かになるよう努めるという。またNTTコミュニケーションズは法人事業に経営資源を集中することで、大企業から中小企業までをワンストップでサポートする営業体制を構築するとともに、新たな先端ソリューションを拡充していくとしている。

事業移管の対象となるサービスは以下のとおり。

インターネット接続サービス

OCN光、OCN for ドコモ光、OCN光 with フレッツ、OCN光 おまかせプラン with フレッツ、OCN光「フレッツ」、OCN光「フレッツ」まるらくオフィス対応プラン、OCN光 おまかせプラン「フレッツ」、OCN光 あんしんプラン 「フレッツ」、OCNv6アルファ、IPoEアドバンス、OCN ADSL「フレッツ」、OCNバリュープラン、OCN接続プラス、ビック光 powered by OCN、OCNホットスポット、OCNモバイル d、OCNモバイル エントリーd、OCNアプリ

モバイルサービス

OCNモバイル ONE、モバイルアクセス、OCNでんわ

電話サービス

OCNひかり電話、OCNドットフォン300/OCNドットフォン、OCNドットフォン[F]、050 plus、050あんしんナンバー for OCN

その他オプションサービス

OCNメール、メールウイルスチェックサービス、ファミリーメール(追加メールアドレス)、OCNモバイルメール、迷惑メールブロックサービス、ユーザーサポートプラン、OCNプレミアムサポート、マイプレミアムサポート、OCNリモートサポート、あんしんモバイルパック、あんしんオプションパック、おまかせオプションパック、おまかせマルチパック、おまかせマルチパック(F)、安心セレクトパック、オプション複数割、WIDEプラン、ひかりTV for OCN、OCNご利用者向け ABEMAプレミアム、OCNご利用者向け Amazon Music Unlimited 個人プラン、OCNニコニコ動画プレミアム、OCN朝日新聞デジタル、テレビオプション、マイセキュア、(OCNペイオン)ウイルスバスター マルチデバイス月額版、(OCNペイオン)ウイルスバスター月額版、(OCNペイオン)ノートン セキュリティ オンライン デラックス月額版、(OCNペイオン)ノートン セキュリティ オンライン プレミアム月額版、(OCNペイオン)ノートン インターネット セキュリティ月額版、(OCNペイオン)ノートン インターネット セキュリティ マルチデバイス月額版、(OCNペイオン)ノートン360月額版、(OCNペイオン)ノートン360 マルチデバイス月額版、(OCNペイオン)ノートン 360 ※旧ノートン モバイル セキュリティ、(OCNペイオン)Internet SagiWall for マルチデバイス、(OCNペイオン)マカフィー マルチアクセス 月額版、(OCNペイオン)マカフィーインターネット セキュリティ 月額版、(OCNペイオン)FFRI yarai Home and Business Edition 月額版、(OCNペイオン)Telop by goo プレミアム版、(OCNペイオン)マルシェル by goo 有料プラン、(OCNペイオン)gooドクター 有料プラン、マイポケット、OCNマイポケット、マイポケットプラス、ドリームネットメール