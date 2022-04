米Twitterは4月25日、イーロン・マスク氏による同社への買収提案を受け入れたと発表した。総額は440億ドル(約5.6兆円)で、年内に買収を完了させる予定だ。

マスク氏は今回の買収について「言論の自由は、民主主義の基礎であり、Twitterは人類の未来に対する重大な問題を議論するデジタルタウンの広場だ。新機能によるプロダクトの強化や、信頼性の向上にためにアルゴリズムのオープンソース化、スパムボットの打破、すべての人間の認証などにより、Twitterをよりよい場所にしていきたい。Twitterは大きな可能性を秘めており、会社やユーザーらと協力して、それを解き放つことを楽しみにしている。」とコメント。同氏は米電気自動車大手テスラのCEOとして知られる実業家で、Twitterの大株主にもなっていた。

Twitter has a purpose and relevance that impacts the entire world. Deeply proud of our teams and inspired by the work that has never been more important. https://t.co/5iNTtJoEHf