トレーディングカードゲーム『Reバース for you』にスマホ向けアプリゲーム『ブルーアーカイブ』が登場する。

Reバース for you トライアルデッキ「ブルーアーカイブ」

「Reバース for you トライアルデッキ『ブルーアーカイブ』」は、構築済み固定デッキ50枚+パートナーカード3枚入り(パートナーカードはランダム予定)、クイックマニュアル・紙製プレイマットが同梱。また、カード53枚中3枚は光るホロカードとなっている。

(C)2020 NAT GAMES Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)2020 Yostar, Inc. All Rights Reserved.