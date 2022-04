【毎日がアプリディ】ダンロン3作がスマホに勢揃い！ 記念セール開催！「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 Anniversary Edition」

ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 Anniversary Edition

OS:Android 7.0以上/iOS 12.0以降

価格:1,960円(4月17日まで1,480円

うぷぷぷぷぷぷ! なにが本当なのかわからないのがV3だ

ハイスピード推理アクション「ダンガンロンパ」シリーズの三作目が、スマートフォンにとうとう登場。見知らぬ学校に閉じ込められた生徒達が、学園長のモノクマからコロシアイ学園生活を命じられるサイコクールをテーマにした作品。君は事件と学級裁判を通し、真実と嘘を見抜くことができるか!? 元はゲーム機のタイトルだが、スマホに操作を最適化しているうえギャラリーモードも搭載。リリース記念として価格が4月17日までの期間限定で24%オフの1,480円となっている。さらに、初代の「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 Anniversary Edition(Android版・iOS版)」と、続編の「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 Anniversary Edition(Android版・iOS版)」も同様の記念でどちらも50%オフの980円となっている。

(c)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

このアプリの評価は?

>>「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 Anniversary Edition」(Google Play) (App Store)

ダンロン度 ★★★★★

それは違うぞ度 ★★★★☆

真実はどこ……度 ★★★★★