サードウェーブは、春のクリエイター応援キャンペーン「raytrek Spring Campaign for Creators」を2022年3月18日に開始した。
キャンペーンでは、新生活における快適な制作環境構築を目指す人向けに特別モデルを2機種用意。また、キャンペーン期間中にraytrekシリーズの新品デスクトップPC、ノートPCを購入すると、抽選で4K高色域液晶モニターをはじめとした豪華賞品をプレゼントするキャンペーンも実施する。
期間は店舗が2022年3月18日開店から同4月13日閉店まで、通販が2022年3月18日11時から同4月14日10時59分まで。そのほか詳細は特設ページを参照。
賞品の内訳は以下の通り。
4K高色域モニター「BenQ EW2880U」：3名
左手キーボード「Razer Tartarus V2」：3名
ワイヤレスマウス「Logicool MX Master 3」：3名
ノイズキャンセリングイヤホン「PaMu Quiet Mini パールホワイト」：3名
特別モデルの主な仕様は以下の通り。
raytrek ZF-D5 Spring Campaign 特別モデル：299,979円
（Intel Core i9-12900K / GeForce RTX3070 / 16GB DDR5 / 500GB NVMe SSD）
raytrek ZV Spring Campaign 特別モデル：219,980円
（Intel Core i7-12700K / GeForce RTX3060 / 16GB DDR4 / 500GB NVMe SSD）