Razerは、サンリオ社とのコラボレーション商品「Hello Kitty and Friends Edition」を3月31日に発売する。

ラインアップは、Kraken BT Kitty (Hello Kitty and Friends Edition)、Iskur X (Hello Kitty and Friends Edition)、Lumbar Cushion (Hello Kitty and Friends Edition)、Razer DeathAdder Essential + Razer Goliathus Medium Bundle (Hello Kitty and Friends Edition)の4アイテム。Razer DeathAdder Essential + Razer Goliathus Medium Bundle (Hello Kitty and Friends Edition)のみ、今春発売予定だ。

Kraken BT Kitty (Hello Kitty and Friends Edition)は、ハローキティのネコミミとリボンが特徴のゲーミングヘッドセット。Bluetooth 5.0によるワイヤレス接続タイプで、40mmドライバーやビームフォーミングマイクを備える。価格は17,600円

Iskur X (Hello Kitty and Friends Edition)は、ハローキティやマイメロディ、ポムポムプリン、クロミなどが描かれたゲーミングチェア。価格は64,880円。Lumbar Cushionは8,470円。

Razer DeathAdder Essential + Razer Goliathus Medium Bundle (Hello Kitty and Friends Edition)は、 6,400DPIオプティカルセンサーを搭載するゲーミングマウスとマウスパッドのセット。価格は8,470円。