サードウェーブは、2022年2月26日に『ドスパラ姫路 MEGAドン・キホーテ広畑店』を新規オープンする。それに先立ち、オープン時のセール情報について発表。また、ゲーミングPC「GALLERIA」が1名に当たるTwitterキャンペーンも開催中だ。

オープンセールでは、期間中の2日間、「ドスパラ姫路 MEGAドン・キホーテ広畑店」の店頭で購入・注文すると、購入金額の10％を期間限定ドスパラポイントで還元。キャンペーン適用には、購入時にドスパラの会員カード、もしくはドスパラアプリでの会員番号の提示が必要だ。

Twitterキャンペーンでは、ドスパラ【公式】アカウントドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店アカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートした人から抽選でゲーミングノートPC「GALLERIA RL5C-G50」をプレゼントする。期間は2月25日まで。