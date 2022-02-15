サードウェーブは、2022年2月26日に『ドスパラ姫路 MEGAドン・キホーテ広畑店』を新規オープンする。それに先立ち、オープン時のセール情報について発表。また、ゲーミングPC「GALLERIA」が1名に当たるTwitterキャンペーンも開催中だ。
オープンセールでは、期間中の2日間、「ドスパラ姫路 MEGAドン・キホーテ広畑店」の店頭で購入・注文すると、購入金額の10％を期間限定ドスパラポイントで還元。キャンペーン適用には、購入時にドスパラの会員カード、もしくはドスパラアプリでの会員番号の提示が必要だ。
Twitterキャンペーンでは、ドスパラ【公式】アカウントとドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店アカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートした人から抽選でゲーミングノートPC「GALLERIA RL5C-G50」をプレゼントする。期間は2月25日まで。
／— ドスパラ【公式】 (@dospara_web) February 4, 2022
🎊2/26(土)パソコン専門店 #ドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店OPEN 記念🎊
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大人気ゲーミングノートPCが1名様に当たる🎁
ご応募は✨@dospara_webと@dospara_himejiをフォロー＆RT
2/25(金)迄📅
▼新店舗情報【＠県道502号線「夢前町1丁目」交差点から約1分】▼https://t.co/KYpQwFBKAr