スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「Chocolatier's Quartet」が開催されている。

イベント「Chocolatier's Quartet」では、「★3 [秘めた想いを唇に] 渡月 麗」が登場する。開催期間は2月17日20:59まで。また、ランキング上位100名は3月4日、渋谷 eplus LIVING ROOM CAFE&DININGにて開催予定の「グルミク presents DJTIME」に招待される。

