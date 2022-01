スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてDJTIMEモードに 「Higher and Higher」のセットリストが実装されている。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』内でDJプレイを体験できるモード「DJTIME モード」に、1月7・14日に開催されたPeaky P-key×Lynx Eyes 合同LIVE TOUR「Higher and Higher」のセットリストがプレイできるミッションが実装された。実装期間は1月22日まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.