半導体不足、深刻な労働者不足と流通の混乱、電子機器を扱う企業にとって2021年は、新型コロナ禍の影響によるステイホームを強いられた昨年以上に厳しい年になりました。そうした中でもAppleは、1年を通じて新製品を提供し続け、過去最高の四半期業績を達成し、いくつかの重大な課題を克服しました。Above Avalonの分析によると、2021年のiPhoneの販売台数は2億6000万台以上、Macは約2,500万台で、どちらも過去最高。Apple Watchのインストールベースのユーザーが1億人を超えたと見ています。

MacのApple Siliconへのトランジションはプロ向けデスクトップを残すのみに

毎年の恒例のAppleの行く年来る年、前編は最も大きなインパクトを残したMacを中心に今年の主なApple製品を振り返り、来年を展望します。小見出しは、Macintoshプロジェクトと同じ1979年に始まった「機動戦士ガンダム」からです(私が住む米国では今年、「閃光のハサウェイ」がNetflix配信になって話題になりました)。

旧型とは違うのだよ、旧型とは、"M1時代のMac"登場

MacBook Air、13インチMacBook Pro、Mac miniなど、2020年末に登場したM1搭載Macは「M1」をお披露目するような製品でした。Intel製プロセッサを搭載したモデルからデザインをほぼ変えず、内部のみM1搭載にアップデート。M1搭載であっても、M1向けにデザインされたのではなく、M1の力を存分に引き出したらどのようなMacが可能になるなのか、未知の部分が残る製品でした。

それに対して2021年春に登場した新型24インチのiMacは、M1を活かして全てを再設計したMacです。発熱しないM1の優れた効率性と低消費電力を活かし、極限まで薄くした大型タブレットのような本体、それでいて従来のiMacを上回るパフォーマンスを発揮します。電源アダプタにEthernetポートを搭載し、本体につながるのは電源コードのみ。すっきりとしていて美しい背面にカラーバリエーションも映えます。そしてコンテンツの視聴やコミュニケーションを快適にするマイク、スピーカー、Webカメラの改善など、"M1時代のMac"の始まりを強く印象付けるモデルになりました。

見せてもらおうか、プロ向けM1 Macの性能とやらを!

昨年末に登場したM1 Macは効率性とパフォーマンスの両面でユーザーを魅了しました。とはいえ、それは一般ユーザーの使い方の範囲です。作業に必要なパワーの条件が格段に厳しくなるプロのニーズに、GPUを統合したSoCであるM1で対応できるのかという疑問が拭い去れないままでした。

AppleはM1の開発に、iPhone向けと同じ"Slow、low、wide"アプローチを採用しています。同社がiPhone向けに設計した初のチップ「A4」は45nm製造で(iPhone 13のA15は5nm)、内蔵バッテリーの容量も今に比べて小さく、そうした厳しい制限の中で、ボトルネックをなくして、タッチ操作が安定してなめらかに動作するパフォーマンスを効率的に引き出すデザインを生み出しました。

M1はMac向けの設計になっていますが、ビルディングブロックを再設計してはいません。iPhoneやiPadに用いられてきたAシリーズの基本的なビルディングブロックをとり入れています。

M1 MaxはAppleが今までに作った中で最大のSoCで、570億個のトランジスタと最大64GBのユニファイドメモリを搭載しています

M1は、SiP(System in a Package)を用いて、メモリをユニファイドメモリとして、CPUやGPUと1つのパッケージ基板に載せています。メモリ帯域が広く、CPUとGPUがメモリを共有するので、その間のデータコピーは不要です。

GPUの演算性能が高くてもメモリの帯域幅が十分ではないと、そこがボトルネックになってしまいますが、帯域幅が広いM1ではGPUが十分に性能を発揮できます。また、大きなユニファイドメモリによってCPUのレイテンシが抑えられ、メモリの帯域幅や容量がボトルネックになることなく、M1は優れたパフォーマンスを効率的に発揮します。

そのM1をベースにスケーリングしたのがM1 Pro/M1 Maxです。シンプルなスケーリングで対応できるならスケーラビリティが長所になります。しかし、本当にその手法でプロ向けに通用するのでしょうか? Aシリーズで採用されているように、ユニファイドメモリ自体は珍しくはありません。でも、PC向け、しかもプロの用途を想定した規模へのスケーリングとなると前例のない取り組みです。

最大10コアのM1 Proは8コアのWindowsノートPCと比べて、同じ電力レベルで最大1.7倍高いCPUパフォーマンスを実現するとアピール

その答えは、皆さんご存知の通りです。最大400Gb/sのメモリ帯域幅、最大64GBのユニファイドメモリにスケールアップされたM1 Maxは、Afterburnerカードを装備した「Mac Pro」(2019)で行っていたような作業を、持ち運べるノート型の「MacBook Pro」で可能にする性能を実現しています。M1 Pro/M1 Maxは、Appleのプロセッサ設計がモバイルの領域に限られないことを証明するとともに、過去10年間のプロセッサのパートナーと別れるAppleの決断が妥当だっただけでなく、間違いではなかったことをユーザーに実感させました。

認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというものを

Appleは「my way or the highway」でユーザーに選択を迫ると言われます。「気に入らないなら帰ってくれ」、つまり「受け入れるか否か」です。古くはiMacにフロッピーディスクを搭載せず、最近だとiPhoneから3.5mmジャックを無くすなどして、CDドライブや完全ワイヤレスイヤホンへの移行を促しました。このアプローチには変化を加速させるという利点がありますが、必ずしも良い結果につながるとは限りません。

新型MacBook Proで、Appleは大きな修正に取り組みました。Touch Barを廃してFnキーを戻し、MagSafe、HDMI、SDカードスロットを復活させました。Appleの歴史を考えると、驚くような後戻りです。

では、他の製品やサービスについても、これからユーザーからの声を広く受け入れてくれるようになるのでしょうか? MacBook Proでの修正は、Appleがより聞く耳を持つようになったというより、デザインのアプローチの変化によるものが大きいように思います。

以前のAppleは全ての製品において、薄く軽く、そしてシンプル(ポートは少なく)に進んでいました。実際に、iPhoneやiPadといったマス市場向けの製品でそれらは魅力として受け入れられました。しかし、プロ向け製品では必ずしもそうしたデザインが仕事のニーズを満たせるとは限らず、円筒型でコンパクトになった「Mac Pro」(2013)は拡張しにくさで批判を浴びました。

革新への挑戦はAppleの哲学であり、その点においてはユーザーにも挑戦を求める厳しい企業と言えます。でも、我が道を突き進む革新性は行きすぎると、同社が最も重んじる体験とのトレードオフを生みます。最近の製品の開発に携わった人達のコメントやインタビューを読むと、そのバランスの取り方が見直された可能性が読み取れます。特にプロ向けは、仕事に使うツールとしての必要性や使いやすさを重んじ、プロユーザーのツールとしてAppleらしい体験を生み出すアプローチへと変わっているように思います。