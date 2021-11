米NVIDIAは11月16日(現地時間)、同社グラフィックスカード製品向けのドライバの最新バージョン「GeForce Game Ready Driver 496.76」の提供を開始した。超解像技術の新バージョン「DLSS 2.3」に対応するほか、先行アクセスが始まった『BF 2042』にも正式対応する。既に安定版であることを示すWHQL認定を受けており、Windows 10 / Windows 11の両方で利用可能。配布ページから無料でダウンロードして適用できる。

NVIDIA DLSSは、GeForce RTXシリーズが備えるTensor Coreを用いた超解像アルゴリズム。今回この機能に最新版となる「DLSS 2.3」が登場し、対応タイトルやクオリティ、パフォーマンスを改善した。新バージョンでは動きベクトルを利用するようアルゴリズムが改良されており、スケーリングした際のイメージクオリティが高まっている。

What’s the Latest? DLSS 2.3 & How It Keeps Learning