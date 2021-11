カプコンは、『CAPCOM eSports「ストリートファイターリーグ」から見るeスポーツの未来』(白夜書房)を11月15日に発売した。

同書では、『ストリートファイターII』発売当時から、新型コロナウイルス感染症拡大による体制変更などを経て、現在開催中の「ストリートファイターリーグ」に至るまで、eスポーツ大会運営の経験や苦悩、挑戦が語られる。さらに、辻本社長インタビューや、リーグ参画企業8社がeスポーツビジネスについて語るインタビューも掲載する。価格は1,980円。

【目次】

第1章 カプコンの歩み

第2章 指導するeスポーツへの取り組み

第3章 「ストリートファイターリーグ」の立ち上げ

第4章 新型コロナウイルス感染症対応とチームオーナー制の確立

第5章 「ストリートファイターリーグ」参画チームインタビュー

第6章 カプコン社長・辻本春弘インタビュー



©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.