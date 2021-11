スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』よりプレゼント企画を実施する。

マイナビニュースでは、9年目を迎えたアプリゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』新体制についてのインタビューを掲載。

今回プレゼントするのは、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』インタビューを記念し、黒ウィズ×東急ハンズ「ARES THE VANGUARD」グッズフェア「ヒーローは、ここにいる」にて登場した「ARES THE VANGUARD グッズセット(ディオニソスXII&アポロンⅥ)」グッズ。

●プレゼントグッズ一覧

ARES THE VANGUARD キャンバスボード C

ARES THE VANGUARD ヒーローマグカップ(ディオニソスXII)

ARES THE VANGUARD ヒーローマグカップ(アポロンⅥ)

ARES THE VANGUARD アクリルスタンド(ディオニソスXII)C

ARES THE VANGUARD アクリルスタンド(アポロンⅥ)C

ARES THE VANGUARD ヒーローマフラータオル(ヴァッカリオ&アポロニオ)

ARES THE VANGUARD トレーディング ヒーローライセンスカード (アポロンⅥ)

ARES THE VANGUARD トレーディング ヒーローライセンスカード (ディオニソスXII)

ARES THE VANGUARD トレーディング イラスト色紙(2種)

●『魔法使いと黒猫のウィズ』グッズセットプレゼント

応募要項

■応募期間:2021年11月3日から2021年11月10日まで

■内容:『魔法使いと黒猫のウィズ』グッズセット

■当選人数:1名様



■応募方法

1.

2.



当選者には応募締め切り後、マイナビニュースホビー公式Twitterからダイレクトメッセージにて、送付先情報(送付先住所、受取人氏名、電話番号)を伺います。 ※ダイレクトメッセージ送信後48時間以内にご連絡のない場合や、フォローを外された場合(その場合ダイレクトメッセージを送付できません)は当選を無効とさせていただきます。 ■応募期間:2021年11月3日から2021年11月10日まで■内容:『魔法使いと黒猫のウィズ』グッズセット■当選人数:1名様■応募方法1. マイナビニュースホビー公式Twitter をフォロー2. 応募ツイート をリツイート当選者には応募締め切り後、マイナビニュースホビー公式Twitterからダイレクトメッセージにて、送付先情報(送付先住所、受取人氏名、電話番号)を伺います。 ※ダイレクトメッセージ送信後48時間以内にご連絡のない場合や、フォローを外された場合(その場合ダイレクトメッセージを送付できません)は当選を無効とさせていただきます。 ■当選条件

日本国内にお住まいの方 <個人情報取り扱いについてのご注意> 応募にあたって以下を必ずお読みください。応募には以下の「個人情報取り扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取り扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼント抽選の対象となりません。 (1)個人情報取り扱いについて:マイナビでは個人情報保護マネジメントシステムを構築し、正しい個人情報の取り扱いおよび安全管理につきましてできるだけの体制を整え、日々改善に努めています。当社が運営するマイナビニュースにおいて、読者の皆様からお預かりする個人情報は、プレゼントの発送などに利用いたします。 (2)開示等、個人情報の取り扱いについてのお問い合わせ:株式会社 マイナビ ニュースメディア事業部 編集部 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル news-reader@mynavi.jp (3)個人情報保護管理者:株式会社 マイナビ 管理本部長 personal_data@mynavi.jp

(C)COLOPL, Inc.