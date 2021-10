カバーは、VTuberグループ「ホロライブ」とスクウェア・エニックスのアクションアドベンチャーゲーム『Marvel’s Guardians of the Galaxy』のコラボレーション企画「『Marvel’s Guardians of the Galaxy』ホロライブコラボウィーク」を実施すると発表した。

コラボでは、「白上フブキ」「大空スバル」「戌神ころね」によるゲーム本編の実況配信のほか、「SQEX EXTREME EDGES」公式Twitterにてプレゼントキャンペーンを実施。キャンペーンでは、3名の各配信の最後に告知されるキーワードをつなげると現れる「お題」を、「SQEX EXTREME EDGES」公式Twitterをフォローのうえ、キャンペーンハッシュタグと共に投稿すると、非売品グッズボックス「Marvel’s Guardians of the Galaxy BOX」が抽選で5名に当たる。

ボックスには、Marvel’s Guardians of the Galaxy STAR-LORD T-Shirt(スター・ロード Tシャツ)Lサイズ、Marvel’s Guardians of the Galaxy STAR-LORD Cap(スター・ロード キャップ)、Marvel’s Guardians of the Galaxy Journal(ジャーナル)、Marvel’s Guardians of the Galaxy Bottle(ボトル)、Marvel’s Guardians of the Galaxy Socks(ソックス)などが同梱される。

応募期間は、「戌神ころね」配信内で「キーワード」告知後から11月8日23時59分まで。なお、大空スバルの配信は10月26日22時から、白上フブキの配信は10月27日21時から、戌神ころねの配信は10月29日22時から。