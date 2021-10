2022年1月28日発売予定のNintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS アルセウス』公式サイトに不思議な映像の調査依頼が登場した。

『Pokémon LEGENDS アルセウス』の公式サイトで、世界中のポケモントレーナーに向けて、シンオウ地方でポケモンの調査をしているという、ある研究員からメッセージが届いた。Twitterでハッシュタグ「#ポケモン調査報告」を付け、映像内で気づいたことなどを発信し、世界中のポケモントレーナーと考察を楽しみながら映像の真相を解き明かしていく。







公開された映像の様子

公開された映像。映像はゲーム内のものではない

