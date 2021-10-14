b8ta Japanは、国内3店舗目となる「b8ta Tokyo – Shibuya」を2021年11月15日にオープンする。
オープン時には、「より進化した体験型ストアを見据えた実証実験店舗 b8ta1.5」という新店舗のコンセプトに賛同した国内外37のブランドが出展。そのうち13ブランドは試飲試食を実際に楽しめる食品関連ブランドだ。
出品予定商品/ブランドの一部
Game & Musicカテゴリー
■ DARTSLIVE Home（ダーツライブホーム） / 株式会社ダーツライブ
■ DEVIALET (Phantom I 108 DB)、DEVIALET (Devialet Gemini)/ デビアレ株式会社
■ binho board classic / 株式会社アールエンタープライズ
Beauty & Relaxationカテゴリー
■ AGILE COSMETICS PROJECT / laboratory株式会社
■ S.E.N / 株式会社SEN
■ ELECTRON デンキバリブラシ、ローション、タイトニングミスト、スターターセット / 有限会社GMコーポレーション
■ cocktail graphy（カクテルグラフィー）/オルビス株式会社
■ SKIO / ロート製薬株式会社
■ ZORN (ゾーン) / BREATHER株式会社
■ Chacott Cosmetics / チャコット株式会社
■ Feelyou / 株式会社bajji
■ BÉLAIR LAB（ベレアラボ） / ロート製薬株式会社
■ YA-MAN TOKYO JAPAN リフトドライヤー / ヤーマン株式会社
Food & Beverageカテゴリー
■ Cuzen Matcha（空禅抹茶）/ World Matcha株式会社
■ saketaku ライト / 日本酒応援団株式会社
■ サッポロ SORACHI1984 / サッポロビール株式会社
■ Standalone Elite / Yo-kai Express
■ snaq.me（スナックミー）、 CLR BAR（クリアバー）/ 株式会社スナックミー
■ 抹茶専門ブランド「千休 (senkyu)」/ 株式会社千休
■ ZENB（ZENB NOODLE）/ 株式会社ZENB JAPAN
■ 東京ヴィーガン餃子 / 株式会社REPUBLI9
■ ドクターズ ナチュラル レシピ、ボタニカルライフプロテイン、ピュアクリアヨーグルト、なないろ栄養おだし / アンファー株式会社
Gadget カテゴリー
■ Aroma Shooter (アロマシューター) / 株式会社アロマジョイン
■ ēdn SmallGarden / X-HEMISTRY株式会社
■ EVERING / 株式会社EVERING
■ HESTAN CUE / 株式会社ワイ・ヨット
■ LAMY safari smartpen / NeoLAB株式会社
その他のカテゴリー
■ ainenne（あいねんね) / 株式会社ファーストアセント
■ セルロースナノファイバー「セレンピア」/ 日本製紙株式会社
■ 分子マスク / 分子ラボ株式会社
b8ta Tokyo – Shibuya
所在地：東京都渋谷区渋谷1丁目14番11号小林ビル1階 開業予定日：2021年11月15日
店舗面積：73.48坪（共有部含む）
営業時間：11時～19時30分
定休日：不定休