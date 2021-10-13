ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、10月13日にPlayStation VR（PS VR）が発売から5周年を迎えたことを記念して、11月からPlayStation Plus加入者向けにPS VRのゲーム3本を追加料金なしで提供すると発表した。詳細は数週間後のPS Plusアップデートにて案内される予定だ。
PS VR発売以降の5年間でリリースされたタイトルは500本以上。そのうち、全世界で最もプレイされたゲームは『Rec Room』『Beat Saber』『PlayStation VR WORLDS』『The Elder Scrolls V: Skyrim VR』『BIOHAZARD 7 resident evil』の5本だという。
地域別では、ヨーロッパが『Rec Room』『PlayStation VR WORLDS』『Beat Saber』『The Elder Scrolls V: Skyrim VR』『BIOHAZARD 7 resident evil』、北アメリカが『Rec Room』『Beat Saber』『The Elder Scrolls V: Skyrim VR』『Job Simulator』『Firewall Zero Hour』、日本が『BIOHAZARD 7 resident evil』『The Elder Scrolls V: Skyrim VR』『PlayStation VR WORLDS』『Beat Saber』『グランツーリスモ ＳＰＯＲＴ』という結果になった。
また、SIEの企業としての取り組みを伝える「SIE.Blog」では、PS VRを用いた取り組みについて紹介する記事を公開。「PlayStation.Blog」では、複数の開発者へのインタビューも掲載している。