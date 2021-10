ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、定額サービスPlayStation Now(PS Now)に2021年10月5日から追加する複数のタイトルを発表した。

今回追加されるのは、『The Last of Us Part II』『Final Fantasy VIII Remastered』『Fallout 76』『Desperados III (デスペラードス3)』『ヴィクター・ヴラン オーバーキル エディション』の5タイトル。『The Last of Us Part II』は2021年10月5日から2022年1月3日までの期間限定配信だ。『Final Fantasy VIII Remastered』も期間限定配信だが、終了日は未定。

そのほか、現在提供中の『レッド・デッド・リデンプション2』は11月1日に配信が終了する。





期間限定の追加2タイトル