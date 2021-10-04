ユニットコムは10月1日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、『ファイナルファンタジーXIV』とコラボした推奨ゲーミングPCを発売した。構成は注文時に変更できるBTOに対応しており、価格は225,478円から。
ファイナルファンタジーXIV（FF14）は、「エオルゼア」という世界を舞台に冒険を楽しめるMMORPGゲーム。今回発売するゲーミングPCではグラフィックスにAMD Radeon RX 6700 XTを搭載して高い性能を備え、スクウェア・エニックス独自の検証基準を満たして快適なプレイが楽しめるとしている。主な構成は以下の通り。
LEVEL-R0X6-R56X-DUX-XIV [Windows 10 Home]
- OS：Windows 10 Home
- CPU：AMD Ryzen 5 5600X
- チップセット：AMD X570
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6
- 電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：225,478円から
LEVEL-R0X6-R58X-DUX-XIV [Windows 10 Home]
- OS：Windows 10 Home
- CPU：AMD Ryzen 7 5800X
- チップセット：AMD X570
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6
- 電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：251,878円から