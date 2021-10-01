アンカー・ジャパンは、iPhone 12/13シリーズにマグネットで吸着するワイヤレス給電対応モバイルバッテリー「Anker PowerCore Magnetic 5000」に4つの新色を追加し、直販サイトやAmazon.co.jpで発売した。直販価格は4,490円。Amazon.co.jpでは発売を記念し、各色200個限定で初回20%オフの3,592円で販売している。
iPhone 12/13シリーズに備わっているMagSafeを利用し、スマートで安定したワイヤレス充電を実現するという容量5,000mAhのモバイルバッテリー。既存のブラック(3,990円)に、新色ホワイト、パープル、ミントグリーン、ネイビーを加えた5色で展開する。
カラー以外の主な仕様は共通。出力はワイヤレス充電時が5W、USB Type-Cポートによる有線充電時は最大10W。約16mmと薄く握りやすいデザインで、充電しながらiPhoneを操作できる。異物検知や温度管理、過充電防止といった各種保護機能も備えている。本体サイズは約93×63×16mm、重さは約133g。詳細なレビュー記事はこちら。
【新製品】「#Anker PowerCore Magnetic 5000」にホワイト&パープル&ミントグリーン&ネイビーの4色が新登場！iPhone 13シリーズに"ピタッ"とくっつく、マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。各色200個限定、初回20%OFFの3,592円。詳細→ https://t.co/1dL1SSl669— Anker Japan (@Anker_JP) September 29, 2021