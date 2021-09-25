Amazonは、9月27日23時59分まで「タイムセール祭り」を開催中。ゼンハイザーのヘッドホンや完全ワイヤレスイヤホン(TWS)もセールの対象となっている。
セール対象のゼンハイザーヘッドホン
- HD 599 SE(Amazon.co.jp専売品)
- MOMENTUM Wireless Black(M3AEBTXL BLACK)
- MOMENTUM Wireless Sandy White(M3AEBTXL SANDY WHITE)
- HD 458BT(Amazon.co.jp専売品)
セール対象のゼンハイザーイヤホン
- CX True Wireless Black(CX200TW1 BLACK)
- CX True Wireless White(CX200TW1 WHITE)
- IE 80S BT
編集部で確認したところ、25日11時時点でAmazon専売の有線ヘッドホン「HD 599 SE」が31%オフ(6,720円引き)の14,980円、ワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM Wireless(第3世代)」のBlack/Sandy Whiteが29%オフ(15,300円引き)の37,500円、「HD 458BT」が41%オフ(8,836円引き)の12,980円となっている。7月に発売されたばかりの完全ワイヤレスイヤホン「CX True Wireless」も対象で、セール価格は23%オフ(3,950円引き)の13,430円。詳細なレビュー記事はこちら。